Kunstenaars verlaten Tarwekamp 3 met ‘bloedend hart’

Ze hadden nog graag hun werk afgemaakt, maar de kunstenaars die atelier hielden aan de Tarwekamp 3 in Mariahoeve moeten het gebouw verlaten. In december vorig jaar heeft de brandweer het gebouw definitief afgekeurd en sindsdien krijgen de kunstenaars iedere week een uur de tijd om hun atelier op te ruimen.

“Met bloedend hart vertrekken we”, zegt Hubertine Langemeijer. Ze is directeur is van stichting KunstPost waaronder de kunstenaars vallen die in het gebouw zaten. “We wisten vooraf dat het tijdelijk was, maar dat het nu zo abrupt gesloten is doet heel veel pijn.”

Creatieve broedplaats

Sinds 1 mei 2011 zit stichting KunstPost in het monumentale pand en dient het als creatieve broedplaats. Er zaten 23 ateliers, drie oefenstudio’s voor het Koninklijk Conservatorium en het Diamant Theater had er twee theaterzalen in gebruik. Verder waren de kantoren van KunstPost en het DiamantTheater gevestigd in het gebouw. De eigenaar van het monumentale pand, The British School in The Netherlands, zegt verschillende opties voor de toekomst van het gebouw te bekijken. Nieuwbouw is daarbij het meest aannemelijk.

Zoektocht

De kunstenaars zijn nog op zoek naar een nieuw gebouw in Mariahoeve, maar die zoektocht is volgens Langemeijer niet eenvoudig. “Er zijn maar weinig van dit soort gebouwen beschikbaar. Als we moeten vertrekken verdwijnt er een groot deel van de cultuur uit stadsdeel Haagse Hout”, aldus Langemeijer.