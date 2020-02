Politie vermoedt brandstichting aan Wantsnijdersgaarde

De politie vermoedt dat een brand zondagavond in een kelder onder portiekwoningen aan de Wantsnijdersgaarde aangestoken is. Rond 20.00 uur kwam de melding van de brand binnen. De brand woedde in de kelderruimte en zorgde voor rookontwikkeling in het trappenhuis. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake is van brandstichting.

Toen de hulpdiensten bij de Wantsnijdersgaarde aankwamen stonden de meeste bewoners van de woningen buiten op straat. Een bewoner is door de hulpdiensten uit huis geholpen. Meerdere mensen zijn ter plaatse door de ambulance gecontroleerd, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.