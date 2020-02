‘Stevig balen’ om hoogbouw naast Scheveningse vuurtoren

Scheveninger Alexander Serban baalt er stevig van dat er in de toekomst toch hoog gebouwd mag worden in de buurt van de vuurtoren aan de Strandweg. “Het is gewoon balen dat het complex er nu komt”, zegt Alexander in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. De vuurtoren is voor hem een belangrijk ijkpunt op zijn Scheveningen: “Als ik naar de vuurtoren kijk vanaf mijn dakterras dan is dat thuis.”

Afgelopen week werd in hoger beroep besloten dat de bouw van een 34-meter hoog appartementencomplex is toegestaan. De gemeente zou terecht een vergunning hebben afgegeven voor de bouw van het appartementencomplex naast de vuurtoren van Scheveningen. De organisatie Vrienden van Den Haag verwacht dat de vuurtoren daardoor uit het zicht zal verdwijnen. “Van welke kant kun je het dan wel nog goed zien? Vanaf de zeekant, als je er recht voorstaat, zal je gewoon de vuurtoren nog kunnen zien. Maar op andere plekken verdwijnt ie”, zegt een geëmotioneerde Serban op Den Haag FM.

De stichting Vrienden van Den Haag maakte samen met Wijkoverleg Scheveningen Dorp bezwaar tegen de bouw van het hoge complex. Ze gaf na de uitspraak van de Raad van State aan teleurgesteld te zijn na het besluit, maar het besluit wel te respecteren: “Onze inspanningen om langs juridische weg deze ontwikkeling te keren waren nodig, maar zijn helaas vergeefs geweest.” Woordvoerder Jacob Bijl zegt in een persbericht dat men gaat bekijken of er nog aanknopingspunten zijn voor verdere acties.

Luister hier naar het gesprek met Alexander Serban op Den Haag FM.