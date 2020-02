Campagne ‘Help Nederland Vooruit!’’doneert aan tien Haagse initiatieven

Tien Haagse initiatieven krijgen een donatie van het ING Nederland Fonds. Stichtingen en verenigingen konden zich eind vorig jaar opgeven voor de campagne ‘Help Nederland Vooruit!’, waarmee de ING lokale goede doelen wil stimuleren.

Het fonds heeft uit alle aanmeldingen 260 organisaties geselecteerd om door te gaan naar de stemronde. Er kan twee keer gestemd worden op Haagse lokale initiatieven: op vijf stichtingen of verenigingen uit het oosten van Den Haag én op vijf uit het westen van de stad. “Lokale initiatieven betekenen vaak heel veel voor de mensen voor wie het wordt georganiseerd”, aldus Kirsten Ottens, directeur van het ING Nederland fonds.

Voor regio Den Haag Oost kan gestemd worden op Buurthuis De Mussen, Stichting Present Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, De Volharding steun en toeverlaat of Voorleesexpress Den Haag. Voor regio Den Haag West zijn De Nijkamphoeve, Zanggroep Memories, Buurtcentrum Kommunika, Schollenpop en Stichting de Tekendokter geselecteerd.

Het initiatief met de meeste stemmen wint 5000 euro

Tot en met 12 februari kan er gestemd worden. Het behaalde aantal stemmen bepaalt uiteindelijk de hoogte van het donatiebedrag. Dat varieert van € 1.000 tot € 5.000. Op 21 maart 2020 is de feestelijke uitreiking op een kantoor in Den Haag West en een kantoor in Den Haag Oost. Den Haag heeft al 2500 keer gestemd vertelt directeur Ottens: “Dit is ook een waardering voor de goede doelen, dus ik wil vooral iedereen oproepen om hun stem uit te brengen”.

Foto: stichting de Tekendokter [één van de genomineerden]