Duindorp kampt met vrijwilligerstekort

In Duindorp dreigen veel jaarlijkse activiteiten niet door te gaan als er niet snel vrijwilligers opstaan om een handje te helpen. Dat schrijft de Telegraaf dinsdagmorgen. Het gaat dan onder andere over de jaarmarkt, de 4 mei-herdenking den het ophangen van de kerstverlichting.

De gemeente heeft ook nieuwe regels opgesteld. Zo mag volgens de nieuwe subsidieregeling maximaal 15 procent van het budget van een activiteit worden gebruikt voor de inhuur van externen. De inhuur is volgens het bestuur essentieel. Het organiseren van een groot evenement is specialistenwerk.

Het liefst ziet het bestuur nog twee of drie man erbij in het bestuur van het wijkberaad en zo’n tien tot vijftien man als vrijwilliger. “Al is het maar een notaris die ons waar nodig een paar uurtjes kan helpen met juridische vraagstukken.”