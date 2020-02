Groot urban festival van Frenna in Den Haag: tweede editie 777-fest in het Zuiderpark

Op zaterdag 25 juli organiseert Frenna in het Zuiderpark het ‘777 Festival’. De eerste editie vond afgelopen jaar plaats in Eindhoven en was met headliner Burnaboy volledig uitverkocht. De productie is in volle gang en de programmering is nog niet bekend. Maar de kans is groot dat net als in 2019 veel van zijn vrienden zullen optreden. Vorig jaar stonden onder andere Jonna Fraser, Poke, Snelle en Diquenza geprogrammeerd.

Op Instagram kondigt de Haagse rapper bij de Hofvijver aan dat hij kiest voor zijn geliefde thuisbasis Den Haag. Het Zuiderpark biedt meer bezoekers de kans om het festival bij te wonen en de ruimte om nog meer uit te pakken. Er zijn zeven verschillende podia, een foodcourt en wellness gedeelte. Het festival zal van 13 tot 23 uur duren.

In 2019 won Frenna een Edison Pop Award en drie FunX awards, hij verkocht zijn show in de Melkweg en het urban evenement ‘Meisjes Blijven Meisjes’ in de AFAS Live volledig uit. Ook werd hij door Spotify gekroond tot meest gestreamde artiest van 2019. De succesvolle zanger en rapper wil wat doen voor zijn trouwe fans: “De eerste 777 kaarten zijn maar €7,77”. De kaartverkoop van deze tickets start op 24 februari om 19.00 uur. Per verkocht ticket gaat 77 cent naar een goed doel.