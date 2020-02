Haags theater Branoul start crowdfundingsactie voor salaris acteurs

Het Haags literair theater Branoul is een crowdfundingsactie gestart om de voorstelling Oblomov te financieren. Het theatergezelschap is al gestart met de repetities voor de voorstelling die 8 maart in première gaat, maar het is nog maar de vraag of de acteurs ook betaald kunnen worden. Volgens acteur en artistiek leider van theater Branoul, Bob Schwarze, gaat Oblomov sowieso door, al is het maar om een statement te maken over de bezuinigingen in de cultuursector.

“Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven wilt dat kunstenaars eerlijker betaald worden en vindt dat er alleen nog subsidie moet worden verstrekt wanneer daar een eerlijke beloning voor de kunstenaar tegenover staat. Dat is bijna onmogelijk aangezien we nu op het punt zijn gekomen dat de bezuinigingen van voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra voelbaar worden”, aldus Schwarze.

Om de kosten van de voorstelling te dekken en de acteurs een fatsoenlijk salaris te kunnen betalen is minstens €20.000 nodig. Schwarze: “Het is niet de bedoeling dat elke productie straks met een crowdfundingsactie gefinancierd moet worden. Zonder extra subsidie blijven acteurs onderbetaald of zullen er theatergezelschappen verdwijnen”. Er kan tot de laatste voorstelling van Oblomov op 16 april gedoneerd worden.

Foto: Rob Hogeslag