Line-up HipFest bekend: Goldband sluit Schevenings festival af

Op zaterdag 28 maart wordt de Keizerstraat weer omgetoverd tot festival terrein voor HipFest. Het gratis popfestival in het hart van Scheveningen wordt voor de zesde keer georganiseerd. Van 16:00 tot 3:00 uur treden bekende acts, opkomende bands en jonge talenten op bij de verschillende winkels en horecagelegenheden van de Scheveningse winkelstraat.

Goldband zal het festival afsluiten. De volledige line-up maakte Alexander Serban in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM bekend: ” HipFest 2020 heeft een line-up om je vingers bij af te likken. Naast Goldband, kan je genieten van 45ACIDBABIES, Tumbleweed, Banana Savannah, Teddy’s Hit, Certain Animals, Josephine Odhil en The Koalaz. Op nog geen 50 meter van de zee kan je ook genieten van Tessel, Bongloard, Benjamin Fro, Nemsis, Hete Kolen, City Lights en Jam de la Créme.”

HipFest heeft een brede programmering van indierock, alternatieve rock en garagerock tot reggae, surf én Urban. In de afgelopen jaren traden onder andere Bartek, the Silverfaces, Darlyn, BlackBoxRed, Paceshifters, The Mysterons, MOOON en Iguana Death Cult, The Vices, A.M. Sam, The Max Meser Group en Traudes op. In 2019 trok HipFest gedurende de dag circa 4.000 bezoekers.

HipFest Talent Stage

“Talentontwikkeling is een belangrijke pijler voor HipFest”, vertelt Alexander “Voor deze editie hebben we samen met gitaarspeciaalzaak Max Guitar een Talent Stage ingericht. Van 16.00 tot 20.00 uur zijn hier showcases van jonge talentvolle bands en singer-songwriters te zien.” Het Scheveningse gratis festival werkt hiervoor samen met diverse muziekscholen, zoals YMCA Scheveningen, Ready to Play en Popschool Remco Visker.

Luister hier naar het interview met Alexander Serban van HipFest.