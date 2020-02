Premie voor wie kleiner gaat wonen

Bewoners die naar een kleinere woning verhuizen vanuit een grote sociale huurwoning krijgen daarvoor sinds 1 februari van de gemeente een premie van 2.700 euro. Op die manier hoopt de gemeente Den Haag mensen te stimuleren om voor woningen te kiezen die beter bij de grootte van hun gezin passen.

Volgens de gemeente blijven ouders vaak lang in een grote sociale huurwoning wonen wanneer hun kinderen het huis al uit zijn. Die grote woningen hebben vijf of meer kamers en een oppervlak van zeker 80 vierkante meter. Nieuwe gezinnen zijn vaak hard op zoek naar een grote sociale huurwoning, daarom wil de gemeente dat deze vrijkomen. Met de premie hoopt de gemeente de ouderen te stimuleren om kleiner te gaan wonen.

De premie is er voor alle huishoudens van maximaal drie personen die verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning, een huurhuis in de vrije sector of een huis kopen. Ook biedt de gemeente bemiddeling voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning. Mensen die bijvoorbeeld een (trap)lift nodig hebben of alleen in een gelijkvloerse woning kunnen wonen krijgen hulp van de gemeente.