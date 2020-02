Albert Heijn Grote Marktstraat ontruimd na vrijgekomen dampen

De Albert Heijn in de Grote Marktstraat is woensdagmiddag ontruimd. Een persoon is gewond geraakt. In de supermarkt waren werkzaamheden aan het sanitair. Daarbij zijn volgens de brandweer dampen vrijgekomen.

Een monteur heeft de dampen ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de dampen verder in het pand ook te ruiken waren, is de Albert Heijn ontruimd. De brandweer heeft geen schadelijke stoffen gemeten. De verwachting is dat iedereen weer snel de winkel in mag.