Boeren willen volgende week demonstreren op Malieveld

Boeren gaan volgende week woensdag opnieuw demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat net als bij de eerdere betogingen duizenden tractoren naar het Malieveld zullen rijden.

FDF is tegen de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot door landbouwers wil verminderen. Minister Carola Schouten (Landbouw) maakte vorige week onder meer bekend dat 172 miljoen euro beschikbaar is voor innovatie en verduurzaming van stallen. Het dubbele daarvan, 350 miljoen euro, wordt uitgetrokken om boerenbedrijven in de buurt van beschermde natuurgebieden uit te kopen.

“Zonde van het geld” vindt voorzitter Mark van den Oever. “Dat kan beter worden besteed, om te beginnen aan het uitkopen van nertsenfokkers die moeten stoppen”, vertelt hij aan het ANP. “Of aan ouderenzorg.”