Duizenden ouders klagen over schooladvies bij groep 8-leerkrachten

De Haagse juf Denise Lodewica herkent zich niet in de onderzoeksresultaten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Uit het onderzoek onder 400 groep 8-leraren blijkt dat 56 procent te maken heeft met ouders die het niet eens zijn met het schooladvies van hun kind. Landelijk gaat het om circa 11.400 ouders die het niet eens zijn met het schooladvies, waarvan 99% van mening is dat het kind te laag is ingeschaald. Ongeveer een vijfde van de adviezen is na overleg met de ouders verhoogd.

Juf Denise geeft les in groep 8 van de Petrus Donderschool in Escamp. Zowel zij als haar collega’s hebben nog nooit een schooladvies aangepast naar aanleiding van klagende ouders. Vanaf groep 5 werken leraren aan een profiel van de leerlingen dat tot aan groep 8 wordt bijgehouden. “Daarnaast wordt ook gekeken naar dictees en rekentoetsen, werkhouding en zelfstandigheid om het schooladvies te bepalen. Ouders weten dus al langere tijd wat het advies van hun kind ongeveer zal gaan worden”, vertelt Denise aan Den Haag FM.

“Soms willen ouders meer toelichting over het gegeven advies, maar na uitleg van de leerkracht zijn ze het eigenlijk altijd met ons eens. We leggen dan bijvoorbeeld uit dat we vinden dat een kind nog niet zelfstandig genoeg kan werken. Dat gaat problemen opleveren met het maken van het huiswerk. Als we een twijfelgeval dan toch een niveau hoger zouden plaatsen moet het kind op de tenen lopen, wat uiteindelijk het zelfvertrouwen kan schaden. Kinderen kunnen beter doorgroeien dan afzakken”, aldus Denise. Volgens de juf kan er beter naar een oplossing voor de grote overgang tussen de basis- en middelbare school gezocht worden. Zo vindt ze dat basisschoolleerlingen al een goede, zelfstandige werkhouding en planvaardigheden moeten ontwikkelen.

Foto: Pixabay.

Luister hier naar het interview met Denise Lodewica in Haagse Ochtendradio: