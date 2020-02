Haagse vrouw verdacht van illegaal injecteren bilfillers

Een 74-jarige vrouw uit Den Haag wordt er van verdacht bij minimaal twaalf personen schadelijke fillers in billen te hebben gespoten. De slachtoffers kregen last van bobbels, opgezette klieren en een stekende pijn. Volgens de officier van justitie is er daarom sprake van mishandeling. De zaak kwam in 2015 aan het rollen na een televisie-uitzending van Alberto Stegeman.

Volgens het Openbaar Ministerie wist Karla K. dat de fillers die ze gebruikte schadelijk waren en injecteerde ze deze toch. Daar komt bij dat ze niet bevoegd was en gebeurde het injecteren op een onhygiënische manier. De injecties vonden plaats in een kliniek in Zoetermeer tussen 2005 en 2013.

De advocaat van K. zei woensdag in de rechtbank dat er een streep zou moeten door de rechtszaak, omdat het inmiddels te lang heeft geduurd voordat de zaak onder de rechter komt. Woensdag was een inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk moet worden behandeld, is nog onduidelijk. Het OM liet weten te streven naar dit najaar. De rechtbank vindt dat de zaak wel door kan gaan, tijdens de inhoudelijke behandeling kan over eventuele verjaring gesproken worden.