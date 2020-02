Niet één maar twee nieuwe pipowagens voor TrashUre Hunt

Goed nieuws voor milieuorganisatie TrashUre Hunt; zij krijgen niet één, maar twee nieuwe pipowagens. In december brandde hun in Duindorp gestalde pipowagen volledig af maar mede dankzij een succesvolle crowdfundingsactie en de hulp van twee bouwbedrijven kan de Haagse organisatie weer gaan voor een schonere wereld.

Na de brand werd op verschillende manieren geld ingezameld voor een nieuwe pipowagen, die diende als hoofdstation van de milieuorganisatie. In de wagen werd van het strand geraapt afval verzameld, geteld en verwerkt tot kunstwerken. “Het was hartverwarmend hoe mensen met ons meeleefden. Er werden verschillende crowdfundingsacties en een benefietavond georganiseerd”, vertelt Ralph Groenheijde van TrashUre Hunt aan Den Haag FM. Van bouwbedrijven BAM en Strukton ontvingen zij twee pipowagens zodat zij hun werkzaamheden weer op kunnen pakken.

Het geld dat eerder is opgehaald met verschillende inzamelingsacties wordt volgens Ralph gebruikt voor onder meer de inrichting van de nieuwe pipowagens. Maar, misschien nog wel belangrijker: TrashUre Hunt gaat in de toekomst met de nieuwe voertuigen op pad. “Door jullie motivatie gaan we natuurlijk weer keihard ons best doen om meer schone vierkante meters te creëren en we blijven doorgaan met educatie hierover te verspreiden.”

