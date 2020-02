Extinction Rebellion zet crime-scene neer op het Plein

Op 12 februari vindt het debat plaats in de Tweede Kamer over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Op 18 februari zal er waarschijnlijk over gestemd worden. Extinction Rebellion (XR) wil dat er tegen CETA wordt gestemd en staat daarom woensdagmiddag op het Plein in Den Haag om op een ludieke manier actie te voeren.

“CETA is een regelrechte aanval op de democratie. En er staan ook nog eens een hele hoop slechte handelsafspraken in die voor oneerlijke en ongezonde concurrentie voor Nederlandse boeren en bedrijven zorgen. Daarom voeren wij vandaag actie in Den Haag. Tijdens het debat laten wij in de omgeving van het Binnenhof zien welke crime-scene CETA aanricht”, vertelt Casper Wits van Extinction Rebellion aan Den Haag FM.

De actiegroep werd in 2018 opgericht in Engeland en is in Nederland nog geen jaar actief met in alle grote steden een afdeling. De activisten staan bekend om hun harde soms theatrale acties. Begin februari bestormden ze nog het hoofdkantoor van Shell, waarbij meerdere milieu-demonstranten door een grote politiemacht werden aangehouden. Elke eerste maandag van de maand tijdens het luchtalarm vallen ze zogenaamd dood neer om hun zorgen te uiten over de planeet.

Met Pasen grote acties in Den Haag

“Onze acties zijn gericht op de overheid, het is echt een politieke insteek, want daar kan het verschil gemaakt worden met regelgeving”, legt de Haagse Wits uit. “Soms doen subgroepen van XR ook mee aan acties, die wij niet zelf organiseren zoals vandaag met het handelsverdrag. In de week van 14 april komt heel XR naar Den Haag. Je kan dan soortgelijke acties als in Amsterdam verwachten. Hier zit toch de macht”.

Luister hier naar het interview met Casper Wits van Extinction Rebellion Den Haag.