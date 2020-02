Werkzaamheden aan incheckpoortjes Den Haag Centraal starten maandag

De werkzaamheden aan de in- en uitcheckpoortjes op station Den Haag Centraal beginnen aanstaande maandag. De poortjes worden ruim zes meter de hal in geplaatst en er komen extra poortjes bij. De bedoeling is om het voor de reizigers zo makkelijker te maken om over te stappen zonder dat ze in en uit moeten checken. “Het station blijft gewoon open, er zullen alleen een paar hekken komen te staan”, licht Arno Leblanc toe namens de NS toe.

De verplaatsing van de poortjes gaat in fases. Telkens wordt het deel waar gewerkt wordt afgeschermd met bouwhekken en als het nodig is worden er tijdelijk mobiele in- en uitcheckpalen geplaatst. De verplaatsing is tijdelijk nodig omdat de drukte op sommige perrons soms te groot is. Daardoor zijn de poortjes ook nog niet gesloten.

De planning is dat eind 2024 de perrons door ProRail een paar meter verschoven zijn richting de Binckhorst. Zodoende is er aan de voorkant van Den Haag Centraal meer ruimte. De poortjes zullen ter zijner tijd vanaf hun tijdelijke locatie verplaatst worden richting de sporen.