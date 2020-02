ADO-supporters veroordeeld tot cel, werkstraf en schadevergoeding na rellen

Verschillende ADO-supporters hebben cel- en werkstraffen gekregen vanwege geweld tijdens een thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen Feyenoord drie jaar geleden. In het Cars Jeans Stadion braken rellen uit nadat een Feyenoordfan op de Aad Mansveld Tribune, het thuishonk van de ADO-supporters, had gejuicht om een doelpunt van de Rotterdamse club.

De Feyenoordsupporter was op 19 februari 2017 samen met zijn neef uit Den Haag, een ADO-supporter, naar de wedstrijd gegaan. Ze werden allebei door opgefokte ADO-supporters aangezien voor Feyenoordsupporters, uit hun stoel getrokken en van de tribune gejaagd.

De neven zochten in de catacomben van het stadion bescherming bij de politie, maar een van hen kreeg toch nog een klap van een oververhitte ADO-supporter. Intussen waren ook ADO-aanhangers van de Haaglanden Tribune naar beneden gestormd. Ze sloopten een hekwerk in het stadion en smeten met kliko’s, houten planken en staven naar de agenten.

De rechtbank veroordeelde woensdag een 37-jarige supporter tot een celstraf van zes weken vanwege het gooien van een brandende fakkel en een vuurpijl naar de politie. Deze Poolse man is alleen onvindbaar voor de politie. Een 44-jarige Hagenaar krijgt een celstraf van vier dagen, omdat hij een van de twee weggejaagde neven in de catacomben van het stadion een klap in het gezicht gaf. Hij heeft deze straf al in voorarrest uitgezeten, vlak na de rellen.

Drie andere ADO-supporters – een Rijswijker (34), een Leidschendammer (37) en een Hagenaar (25) – krijgen alle drie een werkstraf van honderd uur. Twee verdachten zijn vrijgesproken en een ADO-supporter moet nog voor de rechter verschijnen.

‘Fors openlijk geweld’

Bovendien moeten de 37-jarige Pool, de 25-jarige Hagenaar en de 34-jarige Rijswijker nog een schadevergoeding van 4300 euro betalen aan agenten die tijdens de rellen in het nauw werden gedreven en daar later last van hadden. De rechter sprak tijdens de uitspraak van ‘fors openlijk geweld’ van de supporters en van ‘ernstige normoverschrijding’.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder voornamelijk werkstraffen tegen de supporters.