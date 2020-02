Auto krijgt minder prominente rol in Den Haag

De auto krijgt een minder prominente rol in Den Haag. Inwoners en bezoekers die van A naar B willen moeten in de toekomst meer gebruik gaan maken van deelauto’s, -fietsen en -scooters. Er moet veel meer ruimte voor de fietser komen én een betaalbaar, goed openbaar vervoer.

Dat is het ideale beeld van meer dan duizend mensen die de afgelopen tijd mee dachten over de toekomst van de mobiliteit in Den Haag. “Een grote verandering staat Den Haag te wachten”, is de conclusie van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) dan ook.

Sinds vorig jaar zijn overal in de stad gesprekken gevoerd met bewoners, belangenorganisaties, deskundigen en ondernemers. Wethouder Van Asten is druk bezig met de mobiliteitstransitie. Zo streeft hij naar nul verkeersslachtoffers, een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, een schoon en betaalbaar vervoer op maat en goede verbindingen met andere delen van het land en buitenland.

Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers.