De Soepbus, Straatbarbier Sjoerd de Vries en Elly Burgering in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is er deze keer aandacht voor Elly Burgering. Zij neemt na dertien jaar afscheid van het Straatconsulaat, de belangenbehartiger van dak- en thuislozen. Ook de Soepbus en straatbarbier Sjoerd de Vries staan in de nieuwe editie van de krant.

Sjoerd de Vries gaat vanaf maart fulltime aan de slag als straatbarbier. “Hij wil eigenlijk in heel Nederland een soort netwerk creëren van straatbarbiers die belangeloos daklozen en mensen die onder de armoedegrens leven van een kapsel voorzien,” zegt hoofdredacteur Natascha Frensch op Den Haag FM. “Er zijn nog niet zoveel straatbarbiers in Nederland en hij is de eerste die dat fulltime gaat doen. Sjoerd zoekt ook in Den Haag kappers die mee willen doen. ”

Ook is er aandacht voor de Soepbus. Dagelijks kunnen mensen die op straat leven bij het oranje voertuig terecht voor soep, brood, fruit en wat drinken maar ook voor informatie of doorverwijzing naar bijvoorbeeld de Noodopvang. “In het begin zag je eigenlijk niemand staan toen we met de bus aankwamen, maar ineens stond er een hele lange rij. Dat is wel heel bijzonder om te zien,” aldus Frensch. Om het werk van de Soepbus voort te kunnen zetten is financiële steun noodzakelijk. “Ze komen dit jaar nog 15.000 euro tekort om zeven dagen per week rond te kunnen rijden.”

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.