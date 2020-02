Den Haag wil Europees geld voor aardgasvrije wijk

Den Haag en acht andere Zuid-Hollandse gemeenten willen 10 aardgasvrije wijken. Voor de opstart vragen ze aan de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijke subsidie aan van ongeveer 3 miljoen euro. Door hun krachten te bundelen, en met de provincie als penvoerder, maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor dit geld.

Duurzame wijken, ja graag, maar hoe pak je dat aan? Om de juiste keuzes te kunnen maken samen met inwoners, willen de negen Zuid-Hollandse gemeenten een degelijke kosten-batenanalyse maken van de verschillende opties. Duurzame energievoorziening moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Er gaat veel voorwerk zitten om de meest passende keus te kunnen maken, en dat kost ook geld. De EIB heeft het zogeheten Elena-fonds opgericht om overheden hierin te ondersteunen.

Om voor EIB subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering – minstens 60 miljoen euro. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland in 2019 de handen ineen geslagen en ook samenwerking met de provincie gezocht. Na de inventarisatie van voorwaarden en mogelijkheden kan de provincie nu de subsidie aanvraag gaan indienen bij de EIB. Inzet: 3 miljoen euro voor de voorbereidingskosten van verduurzaming van 10 wijken. Daaronder vallen de kosten voor het participatie proces, kosten/baten analyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten.

Foto: PR.