Gewonde bij steekpartij aan Paul Krugerlaan

Aan de Paul Krugerlaan is donderdagavond iemand neergestoken. Dat meldt de politie. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van de steekpartij.

Na het incident is een verdachte gevlucht. Er is nog geen signalement bekend.

Wij doen op dit moment onderzoek naar een steekincident aan de #paulkrugerlaan in #denhaag. Hierbij is iemand gewond geraakt. De verdachte is gevlucht. Heb jij iets gezien of gehoord? Bel dan 112. @POL_Heemstraat

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 13, 2020