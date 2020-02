Haagse VVD wil inzet van camera’s in Benoordenhout

De Haagse VVD heeft vragen gesteld inzake de vernieling van 26 voertuigen, afgelopen weekend, in Benoordenhout. De partij vraagt het stadsbestuur naar de mogelijkheid tot inzet van camerabewaking, dat zou een “afschrikkende werking kunnen hebben op vandalen”.

Ook wil de VVD dat er wordt gekeken of het mogelijk is om beelden van particulieren in te zetten bij opsporing van daders.

In Benoordenhout werden afgelopen weekend 26 auto’s het slachtoffer van vandalisme. De vernielingen zouden in de nacht hebben plaatsgevonden. Volgens de politiefoto’s zijn daarbij vooral zijspiegels het mikpunt van vernielingen.