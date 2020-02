Hagenaar gepakt met 22 kilo lachgas in busje

Een 34-jarige man uit Den Haag is dinsdagnacht aan de kant gezet met 22 kilo aan lachgas in zijn bestelbusje. Lachgas vervoeren is niet illegaal, maar bij meer dan twee kilo moet je een speciale cursus gedaan hebben. Dat was hier niet het geval.

Ook was er geen ventilatie in de laadruimte, of een waarschuwingssticker op de auto geplakt. Met meer dan twee kilo valt het vervoeren van lachgas onder de ADR, de Europese overeenkomst voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

De Hagenaar krijgt een boete en het lachgas is in beslag genomen.

Foto: GreenZeb Wikimedia.