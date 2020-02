Hart voor Den Haag wil snelle aanpak glasplaten Rijnstraat, “sla met de vuist op tafel”

Hart voor Den Haag wil een snelle aanpak voor de glasplaten die van het ministerie aan de Rijnstraat 8 kunnen vallen als het hard waait. Het aantal breukgevallen bij de ruiten is namelijk extreem hoger dan je normaal zou mogen verwachten. Dat stelt onderzoeksbureau Nieman-Kettlitz in een onderzoek, wat in bezit is van het AD.

Uit angst voor vallende glasplaten en alle risico’s van dien, is sinds augustus de doorgang bij de ministeries aan de Rijnstraat al meer dan dertig keer versperd. Ook zondag, toen storm Ciara woedde, ging de doorgang wederom op slot. De doorgang wordt dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Nu is gebleken dat het Rijksvastgoedbedrijf afgelopen zomer al gewaarschuwd is door Nieman-Kettlitz. Volgens het onderzoek is het foute boel met 432 glasplaten in de gevel.

De partij wil nu dat de gemeente bij het Rijksvastgoedbedrijf ‘op tafel slaat’ om vervanging van de ruim 400 platen te eisen.