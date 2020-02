Scheveningers maken zich zorgen over 5G experimenten: “In het uiterste geval gaan we verhuizen”

Originele ideeën voor een Haagse Valentijn date

Op vrijdag 14 februari kan je uit eten met je liefde, maar je kan ook andere originele dingen doen in Den Haag op Valentijnsdag. Zo kun je bij De Uithof hand in hand tussen de flikkerende lichtjes door schaatsen. Speciaal voor ‘Skate & Date’ worden vanaf 20:00 uur de lichten gedimd en kaarsjes ontstoken langs de schaatsbaan. Je kan een toegangskaartje kopen om te schaatsen of een arrangement boeken inclusief warme drank en taart.

Verras je Valentijn en jezelf met de rondleiding ‘ Schilderswijk by night ‘. Itai Cohn, al 20 jaar woonachtig in de Haagse wijk zal je meenemen langs alle mooie plekjes en vooral ook de gezellige en romantische verborgen plekken laten zien. De tour start om 18:00 uur en zal onder andere langs een Braziliaans delicatesse winkeltje gaan waar je een Valentijn versnapering krijgt. Itai wil je een andere kant van Schilderswijk laten zien en brengt je ook bij een voormalig weeshuis en bij het monumentale van Ostadehofje. De Schilderwijk tour wordt afgesloten met een romantisch diner in een restaurant aan het Hobbemaplein.

Nog Single? Kom dan speeddaten in de Zèta op de Grote Markt. Het begint om 22:00 uur, DJ Dr. Furlove zorgt voor lekkere tunes en er is zelfs een kiss & ride! Let op je moet je wel inschrijven en het is bijna vol. Voor singles en stelletjes is er ook ‘Hop en Liefde’ bij de Dorst Craft Beer Shop, waar je biertjes kan proeven. Van 16:00 tot 22.30 uur kan je terecht bij de winkel in de Boekhorststraat. En de laatste tip: ga vanaf middernacht tot 5:00 uur (zaterdagochtend) lekker los bij PIP Den Haag aan de Binckhorstlaan. PIP en Bordello A Parigi organiseren speciaal op Valentijnsdag het feest Fake Love .

Foto: restaurant Yeniz Lalezar als afsluiter van Schilderswijk by night Valentine edition