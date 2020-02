Hagenaar gepakt met 22 kilo lachgas in busje

Partij voor de Dieren lanceert nieuwe dierenwelzijnsnota

De Partij voor de Dieren in Den Haag heeft een dierenwelzijnsnota gepresenteerd met daarin 113 actiepunten die het welzijn voor alle dieren in de stad moet verbeteren. Het document moet de dierenwelzijnsnota uit 2012 vervangen. Volgens de partij is het hoog tijd voor nieuwe, diervriendelijke plannen.

In de nota staan acties om dierenmishandeling aan te pakken, hondenuitlaatgebieden uit te breiden en dieren op kinderboerderijen oud te laten worden. Kinderboerderijen zouden moeten voldoen aan een keurmerk. Verder vindt de partij dat de gemeente zorg moet dragen voor dieren in het wild. Zo wil de PvdD dat er niet meer gejaagd of gevist wordt op het grondgebied van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente plaatsen waar veel dieren aangereden worden aanpakken.