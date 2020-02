Scheveningers maken zich zorgen over 5G experimenten: “In het uiterste geval gaan we verhuizen”

Bewoners van Scheveningen maken zich grote zorgen over de zendmasten waarmee de gemeente aan het experimenteren is voor het nieuwe supersnelle 5G-netwerk. Er is een petitie gestart en vorig jaar september was er een demonstratie. Het netwerk moet uiteindelijk de opvolger van het huidige 3G en 4G worden en is stabieler en sneller dan de voorlopers.

Telefoonaanbieder T-Mobile laat aan Den Haag FM laat weten dat de zendmasten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen die op internationaal niveau zijn vastgesteld. Toch zijn er bewoners op Scheveningen die last hebben van de zendmasten. “Mijn vrouw slaapt slecht. Ze wordt badend in het zweet wakker en heeft last van oorsuizingen”, zegt Jaap den Heijer die bovenin een flat woont aan de Zeeruststraat. Hij en zijn vrouw hebben ook een huisje in Zeeland waar ze wel goed kunnen slapen. Den Heijer: “In het uiterste geval gaan we verhuizen.”

Andere Scheveningers hebben ook bezwaar tegen de experimenten met 5G. “Ik maak me zorgen om mijn privcacy. Met het netwerk houdt de overheid ons in de gaten”, zegt Finke van der Veen die ook in Scheveningen woont. Op dinsdag 25 februari is er in het Stadhuis een ‘5G experience’ waar T-Mobile uitleg wil geven aan Hagenaars over het netwerk.