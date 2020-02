Werkzaamheden Noordboulevard uitgesteld

De aanleg van het nieuwe asfalt op de Noordboulevard wordt uitgesteld. Dat komt door het slechte weer. De werkzaamheden waren gepland in de week van 17 tot en met 21 februari. Op de Noordboulevard wordt schelpenasfalt gelegd.

Aannemer BAM probeert nu om dit asfalt in de week van 24 februari aan te brengen. Het kost de aannemer 5 aaneengesloten werkdagen om dit asfalt aan te leggen. Het hangt van het weer af of het dan wel lukt. Donderdag 20 februari 2020 kijkt de gemeente met de aannemer of het werk in de week van 24 februari kan gebeuren.