75 jaar vrijheid, en wat daaraan voorafging

Van 10 februari tot 25 mei organiseert het Haags Gemeentearchief in De Galerij (Tramtunnel, station Spui) de tentoonstelling ’75 jaar Vrijheid in Den Haag… en wat daaraan voorafging’. Met beeldmateriaal uit eigen collectie brengt het archief de viering van vrijheid in beeld en toont ze het verhaal van Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De oorlogsjaren brachten Den Haag veel schade. Er vielen bommen in de hele stad en per vergissing bombardeerden de geallieerden op 3 maart 1945 het Bezuidenhout. Er was gebrek, niet alleen aan voedsel, maar aan van alles.

Er kwamen affiches en boekjes met tips & tricks om zo zuinig mogelijk om te gaan met elektriciteit, voedsel, batterijen en kleding. De collectie van het Haags Gemeentearchief bevat veel origineel beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een selectie van dit materiaal is in de tentoonstelling opgenomen.

Foto: DSO.