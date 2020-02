ADO Podcast met Joop Buyt: “Ik dacht dat we een houthakker hadden aangekocht, maar die Duffy viel lekker in”

Deze week zitten de heren in de favoriete ijssalon van voetbaltwitteraar, dichter, interviewer, maar vooral ADO-fan Joop Buyt. Met hem gaat het eigenlijk over van alles en nog wat. Buyt geeft in ieder geval zijn mening over de aankopen en biecht op dat hij eigenlijk helemaal geen Joop Buyt heet. Dat en meer in podcast nummer 30.

Nieuwe aflevering

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast.

