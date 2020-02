Slachtoffer steekpartij Paul Krugerlaan is 15-jarige jongen

Dertien aanhoudingen bij politie-inval om drugs in café

Bij een inval van de politie in café Gabors, aan de Grote Markt, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag dertien mensen aangehouden. In de zaak werd door agenten harddrugs aangetroffen.

Bij de politie waren signalen binnengekomen dat bezoekers in het café zouden handelen in verdovende middelen en dat er ook drugs zou worden gebruikt. Toen uit onderzoek bleek dat dit klopte, besloot de politie de zaak binnen te vallen.

De politie werd bij de inval geholpen door een speurhond. Van de dertien aangehouden personen bleken er negen drugs bij zich te hebben. Een verdachte, een 67-jarige man uit Den Haag, zit nog vast. Hij wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.