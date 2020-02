Wethouder Robert van Asten in Spuigasten

Haagse muzikanten lanceren nieuw nummer op de dag van de liefde: Jhilani Wijsman, Ann King en ROOS brengen romantische tunes

Meer in

Singer-songwriter Jhilani Wijsman zingt samen met Lise Verheijden over de ware liefde: het vinden van je soulmate. Het nummer ‘Als ik opnieuw kon kiezen’ is geschreven door de Haagse Jhilani en geproduceerd door Nick Jongejan.

“Ik zing het nummer vaak op bruiloften en dan vragen ze altijd of het nummer online staat, maar dan moest ik hen teleurstellen. Ik was op zoek naar de perfecte sound voor het nummer. Toen ik een producer vond, die mijn muziek begreep ben ik de studio ingedoken”, legt de Haagse artiest aan Den Haag FM uit. De singer-songwriter, die we kennen van ‘Mijn stad Den Haag’ vertelt waar hij voor dit nummer zijn inspiratie vandaan heeft gehaald: “Mijn ouders! Ik vraag mezelf nog steeds af hoe je na 35 jaar nog steeds zo verliefd kan zijn en van elkaar kan houden! Zij zijn het levende bewijs en kunnen een voorbeeld zijn voor velen. Echte soulmates”.

Ann King heeft een emotioneel break-up liedje gemaakt die ze speciaal op Valentijnsdag lanceert. Het nummer ‘ILY’ (I love you) zal ook staan op de EP ‘Fake Flowers’ die in april wordt gelanceerd door de Haagse zangeres. ROOS, oftewel de Haagse artiest Roos Meijer bekend van haar EP ‘Maktub’ brengt ook een liefdesnummer uit op 14 februari genaamd ‘Vuur’.

Luister hier naar ‘ILY’