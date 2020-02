Slachtoffer steekpartij Paul Krugerlaan is 15-jarige jongen

Het slachtoffer van een steekpartij aan de Paul Krugerlaan donderdagavond is een 15-jarige jongen. Dat meldt de politie vrijdag aan het begin van de middag.

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding van het steekincident. Hierbij raakte een jongen uit Den Haag lichtgewond. De jongen liep vanaf de tramhalte aan het Paul Krugerplein door het Wijkpark. Hij werd bij de Paul Krugerlaan, mogelijk door meerdere jongeren, van achteren vastgepakt en is toen gestoken. Hij is nagekeken in de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer kon helaas geen omschrijving geven van de verdachte of verdachten.