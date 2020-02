Wethouder Van Alphen over winterkouderegeling tijdens storm Ciara: “De noodopvang had open gemoeten”

Wethouder Robert van Asten in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) te gast.

Sinds afgelopen zomer werden overal in de stad gesprekken gevoerd met bewoners, belangenorganisaties, deskundigen en ondernemers over de mobiliteitstransitie. Want als de stad nu al dicht slibt vanwege het vele verkeer, hoe moet dat straks met nóg meer inwoners? De uitkomst van deze gesprekken en bijeenkomsten geven input aan de agenda Haagse Mobiliteitstransitie die later dit jaar gepresenteerd wordt. Het Mobiliteitsfestival deze week was de afsluiting van de stadsgesprekken. In Spuigasten schetst wethouder Van Asten de opbrengst van alle gesprekken en de voorkeuren voor de toekomst van mobiliteit per gebied.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.