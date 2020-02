Wethouder Van Alphen over winterkouderegeling tijdens storm Ciara: “De noodopvang had open gemoeten”

Tijdens de storm Ciara van afgelopen weekend was de winterkouderegeling voor dak- en thuislozen niet van kracht in Den Haag. Alleen de noodopvang aan de Binckhorstlaan was op initiatief van een aantal vrijwilligers wel open gegaan. Het leidde tot veel gefronste wenkbrauwen. “De noodopvang had afgelopen weekend gewoon open gemoeten”, zegt wethouder Bert van Alphen die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke opvang. “Het is niet goed gegaan en ik erken dat volkomen.”

De winterkouderegeling wordt ingesteld als de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het gezondheidsrisico’s met zich mee brengt om buiten te slapen. Dat wordt bepaald door de gemeente Den Haag in samenwerking met de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Met deze regeling kunnen alle daklozen gratis de nacht doorbrengen aan de Binckhorstlaan of aan de Twickelstraat.

Naar aanleiding van de storm van afgelopen weekend en het niet instellen van de winterkouderegeling stelde een aantal politieke partijen schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Ze riepen op om een stormregeling in het leven te roepen en om de winterkouderegeling aan te passen. Volgens wethouder Van Alpen ligt het niet aan de regeling zelf. “Die aanpassingen zijn allemaal niet nodig. We moeten het gewoon goed uitvoeren.”

Storm Dennis

Voor aankomend weekend is er weer een storm op komst; storm Dennis. Hoewel verwacht wordt dat deze storm minder heftig is dan Ciara is de winterkouderegeling vanaf zaterdag tot maandag wel van kracht.