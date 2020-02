Danny Frietman te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is de Haagse ondernemer Danny Frietman te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Van 24 tot en met 27 februari 2020 zou ’s werelds grootste jaarlijkse evenement op het gebied van mobiele communicatie, het Mobile World Congress, in Barcelona worden gehouden. En net als voorgaande jaren stond Haags superondernemer Danny Frietman al in de startblokken om met een grote delegatie Nederlandse bedrijven naar Barcelona af te reizen.

Maar nadat een aantal grote deelnemers zich vanwege het coronavirus had teruggetrokken, zag organisator GSMA zich afgelopen woensdag genoodzaakt de beurs te cancellen. Een grote strop voor veel partijen, zeker ook voor de Nederlandse delegatie. Maar Danny Frietman zou Danny Frietman niet zijn als hij niet direct naar een alternatieve invulling in Nederland zou gaan kijken. Zondagavond is Danny te gast in Mediamix om alles hierover met ons te delen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.