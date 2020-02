Den Haag wil fietsers weren uit Grote Marktstraat

Den Haag onderzoekt of fietsers kunnen worden geweerd uit de Grote Marktstraat. De afsluiting zou alleen tijdens openingstijden van de winkels gelden, legde wethouder Robert van Asten (D66) zaterdagochtend uit in Spuigasten op Den Haag FM.

De gemeentepolitiek worstelt al jaren met de vraag hoe men om moet gaan met de fietsers in de winkelstraat. Het idee is om van de Grote Marktstraat “een mooie wandelboulevard” te maken. “En waar de fietser niet meer denkt: ik heb hier alle recht om te zijn en scheur erdoorheen, waardoor veel bijna-ongelukken gebeuren. Want dat is natuurlijk niet gastvrij”, vertelde Van Asten.

De gemeente heeft 10 miljoen uitgetrokken om een alternatieve fietsroute aan te leggen. Het idee is nu om van de Gedempte Gracht een aparte fietsstraat van te maken. Dat zal flink wat keuzes met zich meebrengen, weet Van Asten. “De geparkeerde auto’s zullen daar gewoon uit moeten. Het aantal auto’s dat erdoorheen gaat zal flink moeten afnemen. Alleen dan krijgen we het veilig voor de fiets. Maar dat is wel waarvoor we het doen: we doen het voor de wandelaar in de Grote Marktstraat en we doen het voor de fiets op de Gedempte Gracht.”

Afgelopen december mochten fietsers twee weekenden lang al niet meer door de winkelstraat rijden. Ondernemers van de Grote Marktstraat hadden de wethouder verzocht om op de drukste momenten fietsers uit het winkelgebied te weren. Sinds 1 oktober 2018 mogen er al geen snorfietsen meer door de Grote Marktstraat rijden. Het stadsbestuur vond dat die voertuigen te veel gevaarlijke situaties veroorzaakten.

Later dit jaar komt de wethouder met de uitwerking van de plannen voor de Grote Marktstraat en de Gedempte Gracht.