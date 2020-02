Hagenaars volgen operaprogramma om kennis te maken met opera tijdens Opera Scratch

In de ochtend een operaprogramma repeteren om het later op dezelfde dag nog uit te voeren. Hagenaars die nieuwsgierig zijn naar hun zangtalenten krijgen nu de kans om opera te zingen. Vlakbij het Zuiderstrandtheater beklommen zij, onder leiding van dirigent Rick Schoonbeek, zaterdag de toonladder.

Rick: “we zijn dit vorig jaar als een soort pilot begonnen. En we zijn het gaan doen om mensen de kans te geven om op een hele makkelijke manier eens te kijken van; ‘vind ik zingen leuk, vind ik opera leuk?’.

Het programma wat we zaterdag doen bestaat allemaal uit opera’s of andere muziek die je het komend jaar in Den Haag kunt gaan bekijken.

En daar kan je aan meedoen. Dus als je zingen leuk vindt en je wilt het meer gaan doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden in Den Haag om dan het stuk waar je nu een deeltje van gedaan hebt, helemaal te gaan uitvoeren.”

Zingen én acteren

Opera zingen is vergeleken met zingen in een koor bijvoorbeeld lastiger omdat je veel meer moet doen. Rick: “Bij een opera moet je ook acteren en dat betekent per definitie dat je niet met een boek in je hand kan lopen.” Dat doen we vandaag wel want we gaan het niet helemaal ensceneren.”

Volgens Rick wordt het dan te lastig voor de deelnemers om te repeteren. “De moeilijkheid bij opera is dat je, behalve dat je moet kunnen zingen, je het ook allemaal uit je hoofd moet leren. Je moet er bij acteren én je zingt ook bijna altijd in een vreemde taal.