‘Kunst en cultuur die blijft hangen’ en ‘VOLTA’ in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer het succes van de marketingcampagne ‘Kunst en Cultuur die blijft hangen’ en aan de spectaculaire opstelling ‘VOLTA’ in de Electriciteitsfabriek.

De campagne ‘Kunst en cultuur die blijft hangen’ is een succes. Uit onderzoek blijkt dat de campagne van de samenwerkende Haagse cultuurinstellingen, de gemeente en het The Hague Marketing Bureau het afgelopen jaar heeft aangezet tot bezoek aan een theater of museum in Den Haag. Van de ondervraagden is tachtig procent van mening dat Den Haag een stad is met een gevarieerd en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod. Een gesprek met Hilde Gloudemans van The Hague Marketing Bureau.

In de ruim 4000 m2 industriële en monumentale ruimte van de Electriciteitsfabriek staan twee grote ‘kinetische totaalinstallaties’ opgesteld. Met ‘VOLTA’ toont kunstenaar Oscar Peters een levendige wereld waarin volksvermaak en spektakel hand in hand gaan: Torens die vanuit het niets gaan trillen en schudden op hun grondvesten, en een achtbaan waarop kunstkarretjes met donderend geraas naar beneden denderen en in het voorbijgaan een ‘loop’ maken.

De twee grote ‘kinetische totaalinstallaties’ zijn tot 22 maart te zien. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling bouwt hij een nieuw kunstwerk dat wordt geïntegreerd in de installaties. Kunstlicht spreekt met Oscar Peters.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit Kunstlicht af met actuele agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: VOLTA / Lotte van Uittert.