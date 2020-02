Legoland Scheveningen op 7 mei open

Legoland Scheveningen gaat donderdag 7 mei officieel open voor publiek. Dat laat het bedrijf weten op Twitter. Wie niet kan wachten kan in het weekend van 2 en 3 mei al los, dan organiseert Legoland het evenement First to Play.

Legoland Scheveningen wordt gebouwd voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar. Het bestaat uit Miniland, een 4-D bioscoop, een kleine achtbaan en legosteentjes, heel veel legosteentjes waar naar hartenlust mee gebouwd kan worden.

Maar LEGO is bij alle leeftijden populair, daarom wordt er ook gedacht aan volwassen LEGO-liefhebbers. ‘We weten dat er veel volwassen fans zijn in Nederland, dus we gaan beslist adult only- middagen en –avonden organiseren’, zei Boet Hensen van Merlin Entertainment, het moederbedrijf van Legoland eerder tegen Omroep West.

Gebouwen die je sowieso van LEGO gaat zien op Scheveningen zijn het Cars Jeans Stadion, de Pier en het Kurhaus. Bezoekers konden op de site van Legoland stemmen op hun favoriete Haagse gebouwen die volgens hen sowieso een replica van LEGO verdienen.