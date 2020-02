Wethouder Van Alphen over winterkouderegeling tijdens storm Ciara: “De noodopvang had open gemoeten”

Meer fietsvlonders om fietsoverlast tegen te gaan

De proef met de plaatsing van fietsvlonders krijgt een vervolg. Het stadsbestuur wil in meer woonstraten fietsvlonders toestaan en kijkt ook naar de mogelijkheid om in winkelstraten vlonders te plaatsen. Een fietsvlonder is een verplaatsbare plank die op een parkeerplaats wordt gezet en waarop fietsen gestald kunnen worden.

In 2019 heeft de gemeente vier straten aangewezen waar fietsvlonders zijn gekomen. De vlonders moeten ervoor zorgen dat de stoepen in vooral vooroorlogse wijken niet langer vol staan met geparkeerde fietsen. Het betekent wel dat een parkeerplek in een straat ingenomen wordt om de fiets meer ruimte te geven.

Uit een tussentijdse evaluatie van de gemeente blijkt volgens wethouder Robert van Asten (D66) dat bewoners uit de ‘proefstraten’ over het algemeen positief zijn.

Foto: Gemeente Den Haag.