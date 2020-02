Vijf jongens opgepakt na autovernielingen

De politie heeft in de nacht van vrijdag naar zaterdag vijf jongens uit Den Haag aangehouden omdat zij auto ’s zouden hebben vernield in de wijk Benoordenhout. In de afgelopen maand zijn ongeveer 50 auto’s in de wijk vernield, en de politie denkt dat er meer gedupeerden zijn.

Zaterdagnacht rond 00.45 uur kregen agenten een melding van een oplettende wijkbewoner dat er vernielingen waren gepleegd aan een auto. De getuige heeft daarop het signalement aan de politie doorgegeven. Omdat agenten in het kader van deze vernielingen gericht aan het surveilleren waren in deze wijk, konden de jongens op het Tournooiveld snel worden aangehouden.

Het ging om vijf jongens, één van 15 jaar, twee van 16 en twee van 17 jaar oud. Uit onderzoek bleek dat er bij een auto een spiegel was vernield en ook een andere auto had schade. De vijf jongens zijn voor onderzoek ingesloten aan een politiebureau. De recherche van bureau Scheveningen doet onderzoek of deze vijf jongens ook verantwoordelijk zijn voor de eerder in deze wijk gepleegde vernielingen.