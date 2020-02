Dichter Gilles Boeuf in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met de Haagse dichter Gilles Boeuf over zijn nieuwste bundel ‘Generaties’.

Gilles Boeuf debuteerde als dichter twintig jaar terug bij het Amsterdamse poëziecentrum Perdu en na wat omzwermingen presenteerde hij vorige week wederom bij Perdu zijn nieuwste bundeling met gedichten. Als lid van het Haags Dichtersgilde was hij al regelmatig te gast in Het Woordenrijk om over vertaalde poëzie van anderen te praten, maar vanavond zal hij over zijn eigen bundel vertellen en eruit voorlezen.

Tevens is Anderkaffer Schrijft terug met zijn tweede korte verhaal, hoor je muziek en komt de literaire agenda voor de Haagse regio voorbij.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).