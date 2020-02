Albert Heijn aan Steijnlaan overvallen

Het personeel van een winkel van Albert Heijn is zaterdagavond overvallen. Dat gebeurde op de Steijnlaan in het Transvaalkwartier. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.

De politie zegt op zoek te zijn naar een jonge overvaller die een wit masker droeg. Mogelijk ging het om een Dali-masker, dat ook bekend is van de populaire serie La Casa de Papel. Verder droeg de dader een zwarte jas met een blauwe capuchon en zwarte handschoenen. Hij had een tasje van de Lidl bij zich.

De medewerkers van de supermarkt aan de Steijnlaan werden begin december ook al overvallen. Toen drongen twee gewapende overvallers de winkel binnen. Een paar dagen later kon de politie twee 16-jarige verdachten aanhouden.