Justin Bieber en Tame Impala in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Justin Bieber en Tame Impala (foto).

Op het eerste gezicht (en gehoor) hebben Justin Bieber en Tame Impala weinig gemeen. De eerste een voormalig tieneridool uit Canada, de tweede een alternatieve held uit Australië. Een wereld van verschil, toch hebben ze qua timing wel wat gemeen, beiden hielden zich 5 jaar koest (terwijl hun faam alleen maar groter werd) en komen dit weekend met een nieuw album. Waarvan je natuurlijk zondagavond iets hoort op Den Haag FM, want in De Nieuwe Van Nierop draaien we heel diverse muziek, zolang het maar nieuw en relevant is.

Meer nieuwe releases zijn er van Billie Eilish (Bond-song), Merol, Melanie Martinez, King Princess, Gregory Porter, Nataniel Rateliff, The Strokes, Charlie Dée en de afscheidsplaat van Huey Lewis and the News.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).