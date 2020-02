Koopmans enige lichtpuntje van ADO bij nederlaag tegen PSV

Dankzij goed keeperswerk van Luuk Koopmans heeft ADO Den Haag ‘slechts’ met 0-3 verloren van PSV. De ploeg uit Eindhoven was heer en meester in het Cars Jeans Stadion, maar vond Koopmans telkens op zijn weg. Door de nederlaag is het gat tussen nummer zeventien ADO en nummer zestien PEC Zwolle opgelopen tot vijf punten.

ADO begon voortvarend aan het duel met de Brabanders. Zo waren onder andere Laurens de Bock (kopbal) en John Goossens (bal van de lijn gehaald) dicht bij een doelpunt. Na tien minuten ging de Haagse storm liggen en nam PSV het heft in handen.

De volgende wedstrijd van ADO Den Haag is volgende week zaterdag tegen Heerenveen.