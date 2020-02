Vier mensen naar het ziekenhuis na brand aan ‘s-Gravenzandelaan

Dichter Gilles Boeuf in Het Woordenrijk

Vier Hagenaars zijn na een brand naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee kinderen en twee volwassenen. De brand was in hun huis aan de ‘s-Gravenzandelaan.

Op het moment dat de brandweer bij het huis aankwam, woedde de brand hevig. De vier bewoners waren nog in de woning. Ze zijn er door de brandweer uitgehaald. Vervolgens zijn de bewoners naar ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen had brandwonden.

Twee honden en een kip

De bewoners van omliggende woningen moesten ook hun huis uit. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken om te ontdekken of ze geen rook ingeademd hadden. Naast mensen zijn er ook huisdieren geëvacueerd, in ieder geval twee honden en een kip.

Het viel voor de brandweer niet mee om iedereen te vinden. “Het was complex om de woning te doorzoeken, omdat het om verschillende woonlagen gaat”, zei de woordvoerder. Het huis waar de brand uitbrak is ernstig beschadigd door het vuur. “Door snel handelen van de brandweer is uitbreiding van de brand voorkomen.”

De omliggende huizen zijn niet beschadigd, maar er kunnen wel giftige stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer controleert of het weer veilig is voor de bewoners om terug naar huis te gaan.