Complete verwoesting in Turks restaurant

De eigenaresse van het Turkse restaurant Soba in het Zuiderpark denkt wel te weten uit welke hoek de vernielingen in haar zaak komen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het restaurant compleet verwoest. “Het is gewoon omdat ik een vrouw ben. Ik mag van sommigen geen eigen bedrijf hebben.”

Kapotte ruiten, gesneuvelde glazen, een gebroken barblad, de keuken overhoop gehaald, de wc’s aan gort geslagen, de bekleding van de banken open gesneden en zelfs alle lampen van het plafond getrokken. Het is maandagochtend een trieste aanblik bij het restaurant aan de Johanna Naberweg. Werkelijk alles is kapot.

De eigenaresse kreeg zaterdagochtend het gevreesde telefoontje van een van haar medewerkers. Twee weken eerder werd het restaurant ook al vernield. “Toen was het niet zo erg als nu en konden we na een dag weer open. Nu weet ik niet hoe lang het duurt voordat we weer verder kunnen.”

De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens de eigenaresse zouden er na de eerste vernielingen DNA-sporen zijn aangetroffen en wacht ze nog op de uitslag van dat onderzoek. Daar kon de politie niet op ingaan. Ondertussen probeert de eigenaresse tussen alle scherven en rommel te bedenken hoe ze verder moet.

Foto: Omroep West.