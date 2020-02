Haagse VVD: Maak werk van Actieplan Vrijwilligers

Het stadsbestuur zou met vaart werk moeten maken met het Actieplan Vrijwilligers, dat blijkt uit vragen van de Haagse VVD aan het stadsbestuur. De afspraak voor het actieplan werd gemaakt in het coalitieakkoord dat in december van 2019 werd gepresenteerd. Daarin viel te lezen dat de gemeente de ondersteuning voor vrijwilligers wil verbeteren.

De VVD laat in vragen aan het stadsbestuur weten dat ze graag zou zien dat het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gratis wordt voor vrijwilligers. Zo’n verklaring is nu bijvoorbeeld gewenst wanneer iemand aan de slag wil bij de scouting of een sportclub. “Daar moet je nu voor betalen, je zou er best over kunnen nadenken of dat niet gratis moet zijn voor mensen die vrijwilligerswerk gaan doen”, zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Ook op andere vlakken zou de gemeente ondersteuning kunnen geven aan vrijwilligers. “Je hebt bijvoorbeeld buurtinterventieteams, met mensen die vrijwillig voor de veiligheid in hun wijk zorgen. Je kunt kijken of je die met apparatuur kunt ondersteunen”, zo zegt Frans. Naast de ondersteuning wil de VVD graag dat vrijwilligers en vrijwilligersvacatures onder de aandacht worden gebracht via de sociale media van de gemeente.

