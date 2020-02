Kinderen niet in levensgevaar naar brand ‘s-Gravenzandenlaan

Eén van de twee kinderen die in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond raakte bij een brand in hun huis aan de ‘s-Gravenzandenlaan heeft ernstige brandwonden opgelopen. Beide kinderen zijn niet in levensgevaar en liggen nog in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met ze, zegt de brandweer.

De brand in het pand brak even voor 3.00 uit. Er waren op dat moment vier mensen in het huis, twee volwassenen en de twee kinderen. Een buurman die wakker werd van de brand twijfelde geen moment en probeerde de kleuters te redden. De reddingsactie mislukte, de kinderen werden uiteindelijk door de brandweer uit het pand gered. “Ze waren bewusteloos en hadden brandwonden”, volgens een buurman. “Het is net op het nippertje goed gegaan”, bevestigt de woordvoerder van de brandweer.

Ook de twee volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook in hadden geademd. Een aantal omwonenden werd ter plekke nagekeken door de ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. De begane grond en de eerste verdieping van het huis aan de ‘s-Gravenzandelaan zijn onbewoonbaar.